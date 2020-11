Novafeltria: riparte il mercato, adeguato alle ultime mercato anti Covid-19

Attualità

Novafeltria

21 Novembre 2020



A Novafeltria lunedì 23 novembre, dopo una sola settimana di stop, ripartirà il mercato settimanale. Dalle 8 alle 13 si potrà accedere all'area del mercato solo dai varchi presidiati dal personale volontario, al fine di evitare assembramenti: da via Garibaldi e da via Mazzini (piazzale Umberto I°). Due i varchi di uscita: via Saffi e in piazza Bramante, nei pressi del negozio "Profumerissima". «Non siamo riusciti lunedì scorso, l'ordinanza era arrivata venerdì e non c'è stato tempo di organizzarsi. Grazie al fattivo contributo degli ambulanti e del personale volontario riusciremo a delimitare l'area mercatale con due ingressi e due uscite, come previsto dalla normativa regionale», spiega il sindaco Stefano Zanchini, che rinnova l'appello alla cittadinanza a rispettare le norme anti Covid-19: anche a Novafeltria si è registrato un aumento dei casi di contagio da nuovo coronavirus, secondo l'ultimo bollettino dell'Ausl i casi attivi sono oltre 50.