Dal 24 novembre i lavori per la nuova piazza del Tituccio di Corpolò

| 15:25 - 20 Novembre 2020

Il rendering di piazza del Tituccio di Corpolò.



Al via da martedì prossimo (24 novembre) i lavori di riqualificazione della piazza del Tituccio a Corpolò, destinata a trasformarsi, spiega l'amministrazione comunale di Rimini, «da piazza-parcheggio a spazio pubblico a servizio di residenti e attività commerciali e luogo di incontro e socializzazione». L'intervento di riqualificazione avrà un costo complessivo di 370.000 euro e avrà durata massima di 120 giorni. L'accesso dei residenti all'interno della piazza e degli esercizi commerciali sarà garantito durante lo svolgimento dei lavori.



Cinque gli interventi: in primis la piazza diventerà pedonale, garantendo comunque gli attuali accessi carrabili. Poi si provvederà alla nuova pavimentazione, all'incremento di aree verdi e alla sistemazione degli arredi, al rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica (installazione di 16 nuovi punti luce e collocamento di una tubazione interrata per il passaggio dei cavi elettrici, per l’utilizzo in caso di eventi e manifestazioni) e alla sistemazione della fontana, che manterrà l'attuale impianto di captazione, ma sarà rifatta la parte fuori terra, con un monolite in pietra bianca di Travertino.



«Siamo orgogliosi – ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad – che finalmente si possa dar avvio ad un intervento di riqualificazione importante di Corpolò che accanto a interventi su verde, arredi, funzionalità, vede anche un incremento della sicurezza con l'installazione di almeno quattro telecamere a copertura della piazza e del Parco, dando così risposta a un desiderio più volte manifestato dai cittadini».



IL PROGETTO nel dettaglio