Dpcm: appello bipartisan a Rimini, rispettare le norme 

| 15:12 - 20 Novembre 2020

Carlo Grotti Trevisan, consigliere comunale Rimini.



Un video appello dal titolo "Dipende da noi" per chiedere ai riminesi unità e rispetto delle norme anti-contagio. L'autrice del video è Vania Arcangeli, il regista è il consigliere comunale della Lega, Carlo Grotti Trevisan, che ha coinvolto nell'iniziativa consiglieri comunali di schieramenti opposti. Per Grotti Trevisan, l'attuale situazione è "complicata per chi governa" e per l'opposizione. "Sicuramente non condivido molte scelte governative - precisa - però abbraccio l'idea che dobbiamo essere tutti uniti in un periodo di emergenza". "Anche se come me siete contrari politicamente a questo governo - afferma nel video il collega del Gruppo misto, Carlo Rufo Spina - aiutiamo lo stesso tutto il sistema e le istituzione a superare la crisi sanitaria e a limitare la crisi economica". "È difficile governare in questo momento - aggiunge il consigliere comunale leghista di Misano Adriatico, Veronica Pontis - È difficile per il governo e per gli amministratori. Quindi rispettiamoci. Tutti insieme al di là del colore politico". Nel video sono presenti, fra gli altri, anche il consigliere del Partito Democratico, Simone Bertozzi, e della lista civica Vincere per Rimini, Filippo Zilli, i quali entrambi ricordano di indossare la mascherina, lavarsi le mani e rispettare le distanze.