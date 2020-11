Calcio D, il Rimini torna in campo domenica 29: al Neri il big match contro l'Aglianese

Sport

Rimini

| 15:02 - 20 Novembre 2020

La rosa del Rimini Calcio 2020 2021.

Il Rimini scenderà in campo domenica 29 novembre al Neri contro l'Aglianese. La notizia arriva dal Dipartimento Interregionale che dispone di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate, con conseguente necessità di differimento anche del turno di gare di campionato già programmato per il 29/11/2020. Di conseguenza, nella giornata del 29 saranno disputate le gare fino ad oggi rinviate come da calendario di seguito riportato; le rimanenti gare da recuperare saranno programmate successivamente alla ripresa del campionato, fissata per domenica 6/12 con le gare previste per la giornata stabilita l’8/11 salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Successivamente - spiega la nota del Dipartimento - con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai successivi turni di campionato già programmato. Va altresì ribadito, in conformità alle vigenti disposizioni è consentito, lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste.



I RECUPERI DI DOMENICA 29 (quarta e sesta giornata)



REAL FORTE QUERCETA - LENTIGIONE

CORTICELLA - SERAVEZZA

FIORENZUOLA - FORLI

RIMINI - AGLIANESE

SAMMAURESE - MARIGNANESE