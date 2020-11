Marco Morosini ha 48 anni, compleanno con sconto del 48% sui prodotti "Brandina"

Attualità

Rimini

| 14:50 - 20 Novembre 2020

Marco Morosini, l’ideatore del marchio Brandina the Original.

Per il suo 48esimo compleanno Marco Morosini, ideatore del marchio "Brandina", ha lanciato una particolare iniziativa: uno sconto del 48% (pari alla sua età) sui prodotti venduti nelle sue boutique di Cattolica, Rimini, Riccione, Pesaro e Cesenatico. "Brandina" è un marchio di grande notorietà per le sue borse e accessori realizzati con il tessuto dei lettini da mare e per il 48esimo compleanno del suo fondatore, nasce "Happy Brandina to you", in programma sabato 21 novembre. Sullo store online www.brandinatheoriginal.it ci sarà invece uno sconto del 30% da sabato 21 a domenica 22 novembre. Lo sconto potrebbe però allinearsi al 48% di quello previsto nei negozi se il brand dovesse raggiungere i 20.000 followers su Instagram o i 60.000 su Facebook.