Coronavirus San Marino: 21 nuovi casi e 25 guarigioni

Repubblica San Marino

| 14:32 - 20 Novembre 2020

A San Marino nelle ultime 24 ore si sono registrati 21 casi di positività al nuovo coronavirus, a fronte di 238 tamponi (tasso di positività dell'8,82%), 25 le guarigioni. Ventiquattro ore prima invece 316 tamponi hanno rilevato solo 16 positività (tasso di positività del 5,06%), mentre sono state comunicate 33 guarigioni.



Gli attuali positivi sono 270 (259 residenti e 11 frontalieri o non residenti), 258 in isolamento domiciliare (il 95,6% del totale), sei ricoverati in ospedale nei reparti Covid e stanze di isolamento (2,2% del totale) e sei in terapia intensiva (2,2% del totale). La seconda fase dell'epidemia ha fatto registrare 409 guarigioni (392 residenti e 17 frontalieri

on residenti), un decesso (una donna di 87 anni) e un totale di 680 contagiati (652 residenti e 28 frontalieri

on residenti). Da inizio epidemia invece i casi totali sono 1395. Al 19 novembre sono stati eseguiti 14.875 tamponi.

Le persone in quarantena domiciliare sono 254, tra cui un operatore sanitario.