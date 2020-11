Covid Rimini, organizzano una grigliata al Parco: tre multati

Attualità

Rimini

| 14:19 - 20 Novembre 2020

Una grigliata, foto di repertorio.



In tre sorpresi a fare una grigliata al parco XXV Aprile di Rimini. La Polizia, intervenuta su chiamata di alcuni cittadini che avevano assistito con stupore alla scena, ha identificato due uomini ucraini e uno di nazionalità rumena. Secondo quanto ricostruito i tre, privi di mascherina, avevano fatto un falò e poi utilizzato le braci per arrostire la carne. Durante gli accertamenti, hanno anche mostrato un certo disappunto per il controllo, nonostante le normative vietino gli assembramenti e il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici. I tre sono stati sanzionati e rischiano anche una denuncia per l'accensione di fuochi pericolosi: questo perché, a pochi metri di distanza, c'erano bambini e le loro madri nel vicino parco giochi.