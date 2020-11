Rimini: contributi per undici nuove imprese. Ci sono anche tre bar e tre ristoranti

Attualità

Rimini

| 13:16 - 20 Novembre 2020

Bar (foto di repertorio).



Sono dodici le domande ricevute dal Comune di Rimini da parte di altrettante start up, all'interno del progetto "No Tax Area". Cinque riguardano il punto "sostegno all'imprenditoriale giovanile Under 40". Le altre sei sono equamente ripartite tra "valorizzazione del centro storico e dei borghi) e "promozione dell'occupazione". Una è stata bocciata, per carenza di requisiti, essendo stata costiuita nel 2018, a fronte di un limite stabilito e fissato al 1 gennaio 2019. Nove domande sono equamente ripartite tra bar, ristoranti e imprese di commercio al dettaglio. Si aggiungono poi le richieste di un albergo stagionale e una impresa di gestione di servizi per la grafica e progettazione industriale e commerciale. "Si tratta comunque solo di una prima analisi delle domande arrivate in quanto sono ancora in corso tutte le verifiche istruttorie e i dovuti approfondimenti per l'assegnazione finale dei contributi", precisa l'amministrazione comunale.



ALTRE SCADENZE Entro il 10 gennaio 2021 è previsto il termine ultimo per la finalità 2 del progetto "No Tax Area": la riattivazione di locali sfitti. Sono sgravi fiscali a favore di proprietari di negozi attualmente non utilizzati nel centro storico di Rimini che, per almeno 10 giorni nel corso dell'anno, si rendessero disponibili a concedere gratuitamente a un'associazione non lucrativa i propri locali per un'attività dalle connotazioni solidali. Ambito per il quale comunque stanno già arrivando delle richieste. Altra scadenza in programma riguarda invece quella legata alla terza finalità: le botteghe storiche il cui albo attualmente include 41 attività . Il termine ultimo di presentazione delle domande per questa misura di sostegno è previsto entro il 31 dicembre 2020 ma, anche in questo caso sono già arrivate 10 domande.