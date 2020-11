Metromare fa calare costi del trasporto pubblico: risparmio di 90.000 euro per piccoli e medi comuni

Attualità

Rimini

| 13:05 - 20 Novembre 2020

Foto di repertorio.



E' di 90.000 euro il risparmio quantificato dalla provincia di Rimini per i comuni piccoli e medi del territori, non attraversati dal Metromare. Dall'approvazione del bilancio pre-consuntivo 2020 di Agenzia Mobilità Romagna emerge, rileva il presidente Santi, che il risparmio di km effettuati, tramite la rivisitazione di alcune linee compresa la n.11, a seguito dell'attivazione del Metromare, ha portato a minori spese per i piccoli e medi comuni, rispetto a quanto inizialmente preventivato. Soldi che i comuni potranno reinvestire sui propri territori. Il presidente Santi aggiunge: "la Provincia pagherà il 25% dei costi dei km effettuati dalla nuova linea Metromare, ma nessun comune non attraversato pagherà costi aggiuntivi per la nuova linea". "E' evidente invece che Rimini e Riccione pagheranno la parte di propria competenza, secondo il criterio della ripartizione chilometrica", evidenzia Santi.