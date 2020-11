Meteo: sul riminese è arrivato il maltempo. Weekend tempo migliora, freddo al mattino

Attualità

Rimini

| 07:16 - 20 Novembre 2020

Foto Stefano Giacomini.

Venerdì di maltempo sul riminese, con l'ingresso di aria fredda che ha provocato un peggioramento e l'arrivo di precipitazioni. Tempo in miglioramento nel weekend.



Emissione del 19/11/2020 ore 18:00

Un rapido ma intenso peggioramento investirà la nostra regione a partire dalle prossime ore. Vento e aria fredda i protagonisti. Migliora nel weekend ma con temperature sotto i 10°C. Nel dettaglio:



Venerdì 20 Novembre 2020

Stato del cielo: coperto. Timide schiarite in serata.

Precipitazioni: piogge moderate al mattino anche a carattere di rovescio. Quota neve oltre i 1000m. Nel corso del pomeriggio piogge moderate sulle zone interne, più deboli tra pianure e costa ed in successivo esaurimento. Fenomeni assenti in serata, residui sui rilievi.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +11°C, massime comprese tra +13°C e +15°C.

Venti: moderati/forti da Nord-Est, raffiche fino a 70/90 km/h in costa.

Mare: da molto mosso ad agitato.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta ARANCIONE per vento, gialla per stato del mare.



Sabato 21 Novembre 2020

Stato del cielo: coperto in mattinata, da molto nuvoloso a nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti sui rilievi. Ampie schiarite in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo residui fenomeni sulle vette, nevosi oltre i 800m di quota.

Temperature: in calo, minime comprese tra -1°C e +4°C, massime comprese tra +6°C e +10°C.

Venti: moderati da Nord-Est con rinforzi in costa.

Mare: molto mosso, con moto ondoso in calo.

Attendibilità: medio - alta.





Domenica 22 Novembre 2020

Stato del cielo: da poco nuvoloso a sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 0°C e +4°C, massime comprese tra +8°C e +11°C.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: Un debole campo di Alta Pressione protegge la nostra regione dal flusso atlantico e garantisce condizioni meteo stabili: per le giornate di Lunedì 23 e Martedì 24 Novembre ancora gelate mattutine diffuse in pianura, con cielo da sereno a poco nuvoloso per il passaggio di nuvolosità innocua. Valori massimi in graduale rialzo fin sui +11°/+13°.



