Basket B, subito derby per RivieraBanca: domenica 29 al Flaminio sfida coi Tigers (ore 18)

Sport

Rimini

| 18:26 - 19 Novembre 2020

Diramato il calendario della serei B di basket che scaterà domenica 29 novembre. Sarà subito derby: al Flaminio (ore 18) contro i Tigers Cesena. A seguire trasferta ad Alba (6-12), Alessandria di coach Claudio Vandoni in casa (13-12), Oleggio in casa (20-12), trasferta ad Omegna (6-1), trasferta a Faenza (10-1), quindi derby in casa con Imola (17-1). Il 24 girone di ritorno.

LA FORMULA Le squadre del girone A1 disputeranno gare di andata e ritorno con le altre formazioni del proprio sottogirone per un totale di 14 partite poi si incroceranno con quelle del girone A2 per altre otto gare di sola andata (quattro in casa e quattro in trasferta). Questo il girone A2: Cecina, Chiusi, Empoli, Firenze, Livorno, Ozzano, Piombino e San Miniato.

Al termine delle 22 partite complessive si stilerà una classifica unica sommando le vittorie ottenute nelle due fasi. Le prime otto accederanno ai play off e si scontreranno con le formazioni del girone B (composto dalle lombarde Bernareggio, Crema, Cremona, Olginate, Pavia, Piadena, Sangiorgese, Varese e Vigevano, dalle siciliane Agrigento, Palermo, Ragusa e Torrenova e dalle emiliane Bologna Basket 2016, Fiorenzuola e Piacenza) formando due tabelloni dove in palio ci saranno due promozioni in A2.

Le classificate dal nono all’undicesimo posto si fermeranno, mentre quelle piazzatesi dal dodicesimo al quindicesimo andranno ai play out. L’ultima retrocederà in C Gold.