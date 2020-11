Cosa vedere in TV, dove andare a cena, che vino comprare: oggi è tutto online grazie alle guide digitali

Attualità

Nazionale

| 17:30 - 19 Novembre 2020

La crescita di attività e servizi che da puramente analogici spostano totalmente online la propria presenza (oppure scelgono di mantenerla attiva in entrambe le dimensioni) è sempre più notevole: al giorno d’oggi è infatti possibile trovare riferimenti e servizi online per aziende, agenzie, ristoranti e qualsiasi altra attività nel giro di pochi “clic”. Ma come orientarsi in un tale contesto, in cui le informazioni sono tantissime e la scelta non manca? Un buon punto di partenza può essere quello di affidarsi alle apposite guide (online a loro volta!) in grado di fornire informazioni, analisi e confronto tra i servizi a cui si è interessati.



Fonte: Unsplash.com



Le guide online ai servizi digitali: come funzionano e a cosa servono



Consultare una guida online permette di risparmiare tempo e di affidarsi a pareri e recensioni sicuri: è sempre bene, infatti, verificare di avere a che fare con realtà importanti e autorevoli nel campo in cui si stanno cercando informazioni. L’utilità di queste guide si può riscontrare in qualsiasi settore, sia in quelli interamente “digitali” che in quelli con ancora una forte presenza “analogica”, come spiegato nel paragrafo successivo. Partendo dalle attività totalmente digitali, impossibile non considerare uno dei settori più dinamici del campo, quello dello streaming online: niente più DVD e Blu-Ray, il futuro dei contenuti video è al passo con le piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, NowTV e molte altre. Quale scegliere però? Numerose guide come quella di Facile.it recensiscono tutti i servizi di questo genere, per fornire agli utenti un quadro chiaro su offerte, funzionamento e promozioni di ogni singola piattaforma. Analogamente, anche il settore dell’intrattenimento è ricco di guide utili per orientarsi tra le varie piattaforme di gioco, come ad esempio la lista dei migliori casinò online d’Italia che è possibile trovare sulla piattaforma Casinos.it: ogni attività viene recensita in base al catalogo che offre, i bonus di benvenuto, il servizio di assistenza all’utente e dettagli sul primo deposito, in modo da permettere all’utente di valutare a quale servizio affidarsi.



Informarsi online per scegliere dal vivo: l’importanza delle guide digitali



Di certo liste ed elenchi online risultano utili per orientarsi nel vasto panorama dell’offerta di contenuti digitali, ma non solo: molto spesso sono fondamentali per ottenere informazioni e consigli da utilizzare anche nella vita quotidiana. Uno degli impieghi più comune è quello delle guide e dei consigli di viaggio, basti pensare al territorio emiliano e romagnolo e a tutte le possibilità che offre a visitatori, turisti e, perché no, anche agli stessi residenti: online è facile reperire indicazioni di ogni genere, ma per trarre il meglio da ogni fonte è sempre bene sincerarsi dell’affidabilità e dell’attendibilità della risorsa che si sta consultando. Quali sono dunque ottimi esempi circa questo argomento? Per gli amanti dell’enogastronomia, fiore all’occhiello della regione, senza dubbio va considerata la lista dei migliori vini dell’Emilia Romagna preparata ogni anno da Gambero Rosso (i prodotti più meritevoli vengono infatti premiati con l’ambito riconoscimento dei Tre Bicchieri nella guida dei Vini d’Italia per l’anno in corso), oppure l’elenco dei migliori ristoranti della regione premiati dalla rinomata Guida Michelin (il 2020 ha visto ben 22 ristoranti stellati, tra cui eccelle il ristorante che è stato più volte definito il migliore del mondo, l’Osteria Francescana dello chef Massimo Bottura). Infine, come non nominare le bellezze architettoniche e paesaggistiche dell’Emilia Romagna? In questo caso ci si può affidare alla guida online di Expedia, popolare piattaforma di viaggio per comparare voli, hotel e noleggio di mezzi di trasporto, alla scoperta di borghi e paesini meno noti ma assolutamente imperdibili per chi viaggia in Emilia Romagna.



Fonte: Unsplash.com



Le guide online sono dunque uno strumento fondamentale per chi naviga nel web sia alla ricerca di servizi digitali che di informazioni per il mondo “analogico”: informarsi sulla base di pareri esperti e recensioni è sempre un’attività utile e che permette di risparmiare tempo.