Giù 250 iscritti al Forum Young Talk Romagna, evento in diretta streaming

| 15:54 - 19 Novembre 2020

Gli speaker di Forum Young Romagna.



Università, istituti scolastici e associazioni: sono già oltre 250 i partecipanti “young” che si sono iscritti (attraverso le scuole o direttamente) al prossimo Forum Young Talk, l’evento dedicato alle giovani generazioni in programma venerdì 27 novembre. Organizzato da Pleiadi International di Cesena insieme a GereBros, la giornata metterà in dialogo Generazione Z e Millennials con i protagonisti dell’economia e dell’innovazione nazionale su quattro tematiche: Creatività, Food, Scienze, Responsibility. Ospitata lo scorso anno a Cesena Fiera, l’edizione di quest’anno sarà in diretta streaming sui canali facebook di Forum Young e zoom.



Gli istituti convolti sono il Liceo Scientifico Marie Curie di Savignano sul Rubicone, il Liceo Monti di Cesena, l’Istituto Matteucci di Forlì e l’Istituto Agrario di Faenza che si presenterà con ben nove classi. A questi si aggiungono adesioni dall’Università di Bologna e dalla sede di Rimini. Contestualmente Forum Young ha creato sinergie con il Forum Risorse Umane di Comunicazione Italia il Festival dei Giovani della Luiss.



L’evento del 27 novembre porta a sintesi i quattro Young Tables svolti nei mesi precedenti che hanno coinvolto imprenditori e opinion leader dei territori di Faenza, Roma, Forlì, Rimini. Attraverso talk digital smart, sono stati un centinaio gli speaker coinvolti, per oltre 500 giovani partecipanti tra Millennials e Z Gen.



Forum Young è un progetto di Pleiadi International, Agenzia di Comunicazione integrata, e GereBros Live Communications. Main partners: Bartoletti e Cicognani e Visualitica.