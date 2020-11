Riapre il Conad Diamante di Cattolica: cinque nuove assunzioni, 78 le persone impiegate

Attualità

Cattolica

| 13:39 - 19 Novembre 2020

Insegna Conad (foto di repertorio).



Sarà riaperto al pubblico sabato 21 novembre alle 8,30 il superstore Conad Diamante di Cattolica, in via Ravel 9, al termine di una breve ma completa ristrutturazione. Cinque le nuove assunzioni, che portano a 78 il numero di persone complessivamente impiegate nel punto vendita. Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Saranno presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta e il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari. Il parroco, don Andrea Scognamiglio, officerà la benedizione. La società gerente è la Sogeal snc, che gestisce anche i negozi di Maccanno e Tavollo in cui ha maturato una riconosciuta esperienza e professionalità. Il negozio offre oltre 2.200 metri quadri di assortimento a disposizione dei clienti. Gli orari di apertura sono tutti i giorni dalle 8 alle 20, compresa la domenica.