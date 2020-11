Covid: a Pennabilli chiuse le scuole elementari e medie

Attualità

Pennabilli

| 13:32 - 19 Novembre 2020

In una nota sulla propria pagina Facebook, il comune di Pennabilli annuncia la chiusura, da domani (venerdì 20 novembre), delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune. La chiusura è a data da destinarsi, in attesa di risultati definitivi da parte dell'Ausl, a seguito di un'indagine epidemiologica effettuata nelle scuole secondarie di primo grado. E' stata l'amministrazione comunale infatti a richiedere tamponi a tappeto per gli studenti. Rimangono aperte le scuole dell'infanzia di Pennabilli e di Ponte Messa, e l'asilo nido di Ponte Messa.