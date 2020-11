Tumore al pancreas: Rimini si illumina di viola per rilanciare la prevenzione

Attualità

Rimini

| 13:05 - 19 Novembre 2020



Anche quest'anno il comune di Rimini aderisce a “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, campagna di sensibilizzazione che accende i riflettori su una malattia ancora troppo poco conosciuta. Nella serata del 19 novembre, giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, Rimini si illuminerà di viola con la Rocca Malatestiana, le rotatorie (via Flaminia Conca, incrocio di via Dante con via Roma, fronte chiesa di San Nicolò, incrocio Via Tripoli Via XX Settembre). Anche luoghi privati, come il Grand Hotel e l’i-Suite si coloreranno di viola per sensibilizzare e attirare l’attenzione sulla necessità di investire maggiori fondi per la ricerca e per richiedere alle istituzioni di impegnarsi a sostegno dell’informazione e delle campagne di prevenzione.