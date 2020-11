Controlli negli alberghi di Rimini, a Miramare cinque irregolari: segnalati per clandestinità

Cronaca

11:39 - 19 Novembre 2020

Doveva essere un controllo di altro ordine, ovvero per verificare l'attuazione delle normative di contrasto alla pandemia da nuovo coronavirus, ma una volta arrivati mercoledì in una struttura di Miramare a Rimini per le verifiche di rito, i carabinieri hanno scoperto che all'interno della struttura ricettiva si trovavano cinque ospiti non erano in regola con i permessi di soggiorno e di permanenza sul suolo italiano. Quattro erano stati esplulsi dal questore con apposita ordinanza che impone loro di lasciare l'italia, un quinto era sprovvisto di qualsiasi titolo. Per questo gli stranieri sono stati segnalati a piede libero per violazione delle norme sull'immigrazione clandestina. Segnalazione anche per l'hotel ospitante.