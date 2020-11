Al parco del Gelso di Bellaria arrivano 200 nuove piante

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:08 - 19 Novembre 2020

Bambini della scuola elementare piantumano un albero al parco di Bellaria.



Sabato 21 novembre in occasione della giornata nazionale dell’Albero l’assessorato all’Ambiente del Comune di Bellaria Igea Marina ha organizzato una serie di appuntamenti al parco del Gelso, principale polmone verde della città. Aderendo al “Corridoio verde” promosso dalla Regione, l’amministrazione comunale provvederà alla messa a dimora di oltre 200 nuove piante, rendendo ancora più verde un’area in prossimità di via Guido Rossa attualmente priva di fusti.



In arrivo piante di varie essenze: 65 lecci, 50 frassini, 50 farnie, poi ancora tigli, carpini bianchi e bagolari. La piantumazione avverrà in due momenti distinti, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, con il contributo dei volontari aderenti all’iniziativa. Parteciperanno anche alcuni bambini di Bellaria accompagnati dai loro familiari. In accordo con l’amministrazione poi, le classi che orienteranno la didattica su temi ambientali durante la giornata di sabato riceveranno un attestato.



Nell’occasione, verranno messe a dimora anche alcune piante donate da singoli cittadini e quelle frutto del progetto ambientale Green booking con il patrocinio del Comune di Bellaria. Un’iniziativa, quella a celebrazione della Giornata dell’Albero, che l’Amministrazione ha voluto fortemente conservare, pur con le restrizioni ora in vigore, proprio per il carattere educativo e di sensibilizzazione che essa porta con sé.