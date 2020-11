Donazione del sangue, il volontario Avis Bruno in visita alla Provincia dopo il cammino di Santiago

Attualità

Rimini

| 10:34 - 19 Novembre 2020

Il presidente della Provincia Riziero Santi assieme a Pierfrancesco Bruno dell'Avis Rimini.



Il presidente della Provincia Riziero Santi ha incontrato Pierfrancesco Bruno, il pellegrino di ritorno dal Cammino di Santiago de Compostela lungo la via portoghese. Da Rimini a Santiago de Compostela ci sono più di duemila chilometri, eppure nel racconto di Bruno appaiono “così vicine”. Bruno ha avuto l’opportunità di incontrare il vescovo di Santiago Juliàn Barrio Barrio, al quale ha consegnato la lettera del vescovo di Rimini che lo invita ad una visita pastorale nella nostra Diocesi e a Saludecio in particolare.



Santi e Bruno, che è un membro molto attivo dell'Avis comunale, hanno anche parlato dei prossimi progetti che muovono dall’idea di promuovere la donazione del sangue in occasione della celebrazione della prossima Giornata mondiale del donatore di sangue, in programma il 14 giugno 2021.