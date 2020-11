Didattica a distanza via internet gratis per studenti, docenti e personale Ata

Attualità

Emilia Romagna

| 10:01 - 19 Novembre 2020

Foto di repertorio.

Didattica a distanza senza costi aggiuntivi e senza consumare il proprio traffico dati. Tim, Vodafone e Wind Tre hanno accolto l’invito del Governo ed escluderanno le piattaforme di didattica a distanza indicate dal Ministero dell’Istruzione dal consumo di gigabyte previsto negli abbonamenti. La richiesta agli operatori di telefonia mobile a trovare soluzioni che agevolino le studentesse e gli studenti, le loro famiglie, i docenti, il personale ATA e chiunque si colleghi alle piattaforme per le lezioni da remoto.



Tim offre una e-learning card per un anno con cui navigare gratis sulle principali piattaforme, da attivare su Tim party. Quella di Vodafone si chiama Pass smart meeting e dura tre mesi: per richiederla basta andare nella propria area personale o controllare la app. Con WindTre infine sarà possibile attivare giga extra da destinare a studenti titolari, con costi a carico della scuola che però potranno essere poi rimborsati dal Ministero dell'istruzione.