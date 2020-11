A Pennabilli è arrivata la primavera: in via Roma sboccia il primo centro estetico

Attualità

Pennabilli

| 09:30 - 19 Novembre 2020



Dal coraggio - è proprio il caso di dirlo - e dalla determinazione della 42enne pennese Yara Giorgi è sbocciato un nuovo fiore nel centro di Pennabilli: si chiama Estetica Armonia e dal 18 novembre offrirà ai residenti e alle residenti del paesello della Valmarecchia un servizio per il quale, fino a ieri, bisognava spostarsi in altro territorio comunale. E viste le restrizioni imposte con l'istituzione della zona arancione ancora a valere sull'intero territorio dell'Emilia-Romagna, potersi prendere cura del benessere di corpo e mente a due passi da casa e magari proprio nel proprio Comune di residenza è un vantaggio indiscutibile.



Tra dubbi, paure e incertezze del momento, Giorgi ha deciso di lanciarsi, forte anche della partecipazione al bando del Gal Valli Marecchia e Conca che aiuta all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali: Armonia si trova in un locale già a destinazione commerciale nel centro storico di Pennabilli, al quale sono state apportate piccole migliorie interne sollecitate e seguite dall’architetto Pietro Dani.