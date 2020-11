Basket B, è ufficiale il nuovo format del campionato: si parte domenica 29. Giovedì i calendari

Sport

Rimini

| 19:04 - 18 Novembre 2020

E’ ufficiale. Come anticipato cambia il format del campionato di serie B di basket per l’anno sportivo 2020-21 alla luce della situazione epidemiologica in atto. Si parte il 29 novembre, una settimana dopo il via a suo tempo stabilito. Le 64 squadre sono state divise in 8 gironi: Nel gruppo A1 troviamo: 4 club del Piemonte (Omegna, Oleggio, Alba, Alessandria), 4 dell’Emilia Romagna (Cesena, Rimini, Faenza, Imola). Giovedì saranno resi noti i calendari.

Rimini disputerà gare di andata e ritorno con le squadre del suo sotto girone (in totale dunque 14 partite), poi gare di sola andata (4 in casa e 4 in trasferta) con le 8 squadre dell'altro sotto girone (A2, composto da: Cecina, San Miniato, Ozzano, Livorno, Piombino, Empoli, Chiusi e Firenze).

Al termine delle 22 gare complessiva verranno stilate le classifiche generali di ogni girone (A, B, C, D) che terranno conto del quoziente vittorie ottenuto nella somma delle due fasi. In merito a retrocessioni, playoff e playout si avranno le seguenti situazioni:

Le ultime squadre di ogni girone retrocederanno direttamente in C Gold.

Le squadre classificate dal 12° al 15° posto disputeranno un playout interno al proprio girone che determinerà una retrocessione per ogni girone.

Le squadre classificate dal 9° all'11° posto manterranno la categoria.

Le prime 8 squadre di ogni girone disputeranno dei playoff incrociati (girone A vs girone B e girone C vs girone D) così da formare 4 tabelloni per altrettante promozioni in serie A2.