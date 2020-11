Fellini 100: Un compleanno lungo un anno (1920 -2020)

Eventi

Rimini

| 17:11 - 18 Novembre 2020

Federico Fellini - foto Davide Minghini fondo Biblioteca Gambalunga.

Iniziato il 14 dicembre 2019, con l’inaugurazione della mostra Fellini 100. Genio Immortale a Castel Sismondo, e culminato nella settimana dal 17 al 31 gennaio 2020 con il Compleanno del Maestro, le celebrazioni in onore del grande regista riminese si sviluppano durante tutto il 2020 con uno svariato programma di iniziative. Dopo le celebrazioni estive, tra cui la rassegna ospitata tra luglio e agosto alla Corte degli Agostiniani, con 8 film proposti nella versione restaurata per il centenario, si è svolta la seconda edizione de La Settima Arte – Cinema e Industria, la Festa del cinema a Rimini (10-11 ottobre), seguita dagli eventi organizzati nell'ambito del progetto Fellini e il Sacro - Rimini/Roma 2020. (dal 3 al 17 ottobre).

Nella ricorrenza dalla sua scomparsa (31 ottobre 1993), le celebrazioni del Centenario devono ancora una volta fare i conti con l’emergenza sanitaria in corso e con i nuovi provvedimenti governativi in materia di tutela della salute pubblica, che ha costretto a cancellare i tanti appuntamenti in calendario, a partire dallo spettacolo previsto per sabato 31 ottobre al teatro Galli, organizzato per omaggiare l’arte visionaria del maestro con un concerto dedicato alle melodie di Nino Rota. Sospesa anche la rassegna dedicata al rapporto tra Fellini e la psicanalisi, che era stata programmata dal 27 ottobre al 10 novembre; le presentazioni di libri dedicati al regista; lo spettacolo “Giulietta” di Valter Malosti in scena al teatro Galli. Tanti appuntamenti che si tenterà di recuperare quando il contesto lo permetterà, per un calendario di festeggiamenti per il Maestro destinato così a prolugarsi, fino ai festeggiamenti che culmineranno con l’inaugurazione del Museo Internazionale dedicato al Maestro. Il Programma completo.