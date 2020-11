Vicesindaco Gloria Lisi incontra l'azienda Newster: "Un orgoglio riminese"

Attualità

| 15:20 - 18 Novembre 2020

Newster incontra il vicesindaco di Rimini, Gloria Lisi.

La visita della vicesindaco di Rimini, Gloria Lisi, alla sede di Newster Group è stata l'occasione per mostrare quanti e quali progetti le aziende del Riminese stanno portando avanti nel mondo, in particolare in Africa. Insieme al Comune, l'obiettivo di Newster e degli altri soggetti, è quello di potenziare le sinergie e sviluppare i progetti per la cooperazione allo sviluppo. Da qui l'idea di istituire un tavolo tecnico-operativo con anche associazioni no profit, capitanate poi dal Comune di Rimini.

Gloria Lisi, Comune di Rimini: “Oggi è un momento di orgoglio riminese. Abbiamo scoperto che come le associazioni, ci sono tantissime aziende del territorio che mettono in campo i loro talenti per progetti di cooperazione internazionale, davvero interessanti. Aziende che portano autonomia e sviluppo in tante aree sperdute del Pianeta e che magari sono poco conosciute in loco. Da questo incontro è nata una grande voglia di lavorare insieme, siamo un territorio davvero ricco di professionalità e dobbiamo lavorare in sinergia. Questo ha un doppio obiettivo: aiutare i territori dove le aziende vanno ma anche trovare un nuovo modo per le stesse aziende di fare business di impresa sociale. L'obiettivo che parte da questa mattinata è una modalità di lavoro mai sperimentata prima che mette insieme la cooperazione internazionale di associazioni di volontariato no profit, con imprese profit che si occupano di sviluppo internazionale, per progetti nelle aree più in difficoltà, come il continente africano. E' importante mettere insieme queste realtà che non si sono mai incontrate, in un tavolo tecnico-operativo”.

Andrea Bascucci, AD Newster: “L'intento dell'incontro di oggi era mostrare all'Amministrazione comunale di Rimini che sul territorio c'è una realtà imprenditoriale e associativa che può cooperare e realizzare progetti per le realtà più importanti del mondo, partendo da Rimini e sfruttando la nostra capacità di essere solidali e attenti agli altri. Siamo molto contenti dell'attenzione che ci ha mostrato la vicesindaca Lisi perché spesso le imprese italiane si muovono in solitaria. Essere cooperanti a livello locale sarà un punto di forza per essere cooperanti e solidali a livello internazionale”.

L'azienda Newster nell'occasione ha parlato di ciò che è stato e sarà messo in campo in Niger, Mozambico e Zimbabwe. Proprio qui, qualche mese fa si è concluso uno dei primi progetti di Newster in Africa, con la donazione di una macchina NW5 (per lo smaltimento di rifiuti sanitari) all’ospedale Luisa Guidotti di Mutoko, città molto legata a Rimini e alla figura di Marilena Pesaresi. Il lavoro di Newster va avanti: in corso c'è un progetto pilota in Niger, per la diffusione delle metodologie di trattamento dei rifiuti ospedalieri nell'Africa sub-Sahariana. Un'iniziativa imprenditoriale innovativa che favorisce il trattamento dei rifiuti ospedalieri, stimolando, a partire dal Centro sanitario per la madre e il bambino di Agadez (CSME)1, la nascita di una filiera della gestione dei rifiuti sanitari, con potenzialità di espansione su tutta la regione. E poi in Mozambico l'intento è di sviluppare imprenditoria locale sempre nel settore smaltimento rifiuto sanitario ospedaliero, a Beira, stimolando la nascita di una filiera di gestione di questo tipo di rifiuti.

La presenza di Gloria Lisi, è legata a un progetto triennale di cui il Comune di Rimini è capofila: “Doolel: Migrazioni e Co-sviluppo, coltivando social business in Senegal”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per sostenere la promozione del tessuto produttivo locale del Senegal, contrastando la migrazione, attraverso il miglioramento delle competenze e l’aumento dell’occupazione di donne, giovani e soggetti vulnerabili con un approccio ‘’inclusivo per tutti’’ con il coinvolgimento delle istituzioni locali e della diaspora senegalese in Italia per il trasferimento di know-how e di risorse verso il Paese di origine.

Tra gli altri attori presenti all'incontro, Alessandro Latini (direzione e coordinamento progetti) di Cittadinanza Onlus, promotrice di progetti di riabilitazione psichiatrica e di intervento psicosociale nei Paesi a basso reddito, e Worldconnex con Matteo Botteghi (Ceo Worldconnex), una start up capace di fornire servizi di base utili nelle parti più nascoste e dimenticate del Pianeta. Una piattaforma general-purpose di telemedicina a forte carattere innovativo, orientata alla riduzione del divario tecnologico e di conoscenza in campo sanitario e scientifico. Tra i suoi progetti pilota: un sistema di telepatologia per la sanità pubblica del Djibouti, un progetto di informatizzazione e telemedicina per un nuovo ospedale da 200 posti letto in Etiopia e un terzo progetto che mira ad affrontare un'importante sfida per la TeleRadioterapia coinvolgendo il Presbyterian Hospital di New York e il Centro Nazionale di Oncologia in Armenia.