San Giovanni: "Giovani pagano cara la pandemia", Comune incontra ragazzi e ragazze

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:06 - 18 Novembre 2020

Videoconferenza tra l’Amministrazione comunale e la Consulta Giovani.



Nella serata di ieri (martedì 17 novembre), in videoconferenza, l’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano ha incontrato la Consulta Giovani per dialogare sul tema delle politiche giovanili, che in quest'epoca storica, nella quale i ragazzi sono stati costretti a interrompere molte attività e a vivere con forti limitazioni alla socialità, assumono ancor più rilievo. E' stato inoltre analizzato il questionario rivolto ai giovani, elaborato nella primavera degli uffici comunali. L’assessore Michela Bertuccioli che ha coordinato i lavori, oltre a ringraziare della partecipazione, ha sottolineato quanto il tema delle politiche giovanili stia a cuore all’amministrazione e anche alla comunità tutta: "l'adesione trasversale di tante persone e realtà ha dimostrato nei fatti quanto il tema sia sentito". Evidenzia la Bertuccioli: "È il momento di creare quello che non è mai esistito e il pubblico ha la grande responsabilità di fungere da facilitatore in questo processo". Il dibattito servirà per stabilire un cronoprogramma di iniziative: alcune rivolte al futuro in un’ottica di progettazione di progetti ed azioni ed altre, invece, legate al presente e alla difficile situazione del presente, "nella quale i giovani stanno pagando un alto tributo", commenta la Bertuccioli.