Coronavirus San Marino: 37 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:57 - 18 Novembre 2020

Personale dell'Iss in conferenza stampa.



A San Marino nelle ultime 24 ore si sono registrati 37 casi di positività al nuovo coronavirus, a fronte di 231 tamponi (tasso di positività dell'16,02 %), mentre sono ventidue le guarigioni.

Ventiquattro ore prima invece, da un numero imponente di tamponi, 418, sono stati rilevati 30 casi (tasso di positività del 7,18%); 62 le guarigioni.



Gli attuali positivi sono 296 (283 residenti e 13 frontalieri o non residenti), 281 in isolamento domiciliare (il 94,9% del totale), dieci ricoverate in ospedale nei reparti Covid e stanze di isolamento (3,4% del totale) e cinque in terapia intensiva (1,7% del totale). La seconda fase dell'epidemia ha fatto registrare 346 guarigioni (333 residenti e 13 frontalieri

on residenti), un decesso (una donna di 87 anni) e un totale di 643 contagiati (617 residenti e 26 frontalieri

on residenti). Da inizio epidemia invece i casi totali sono 1358. Al 17 novembre sono stati eseguiti 14.265 tamponi. Le persone in quarantena domiciliare sono 317, tra cui un operatore sanitario.