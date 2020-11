Misano: pacchi alimentari per famiglie in difficoltà, il modulo per fare richiesta al Comune

Attualità

Misano Adriatico

| 14:47 - 18 Novembre 2020

il Vicesindaco e Assessore ai servizi sociali Maria Elena Malpassi.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Misano il bando di accesso per l’erogazione di pacchi alimentari di prima necessità a seguito dell’emergenza Covid-19.



Anche quest'anno l’Amministrazione Comunale ha destinato risorse economiche a sostegno di un bisogno primario e ne sono destinatari i cittadini residenti a Misano da almeno sei mesi, in difficoltà anche a causa dell’emergenza sanitaria ed economica che stiamo attraversando.



Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti, potranno ricevere prima delle feste natalizie un pacco alimentare contenente generi alimentari di prima necessità.



I moduli sono disponibili sul sito www.misano.org o possono essere ritirati, previo appuntamento, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Misano; vanno consegnate entro il 12 dicembre 2020.



“E’ un’importante misura di sostegno a famiglie che quest'anno stanno vivendo la difficoltà economica che consegue quella sanitaria – spiega il Vicesindaco e Assessore ai servizi sociali Maria Elena Malpassi -. Destinatari dell’intervento saranno pertanto non solo persone fragili già conosciute dai servizi sociali dell’Amministrazione, ma anche quelle famiglie che hanno maggiormente subito la crisi economica di questi ultimi mesi. Rispetto agli anni precedenti la composizione del pacco sarà quantitativamente proporzionata a seconda del numero dei componenti del nucleo, così da garantire una più equa distribuzione dei generi alimentari”.