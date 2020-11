Riccione in lutto: scomparso Fausto Tonti, storico gestore del pub Savioli

| 14:22 - 18 Novembre 2020



Riccione in lutto per la scomparsa di Fausto Tonti, storico ristoratore che ha gestito per anni il pub Savioli, ed ex gestore del ristorante "Il pescatore". Lo ha ricordato l'assessore al turismo Stefano Caldari che sulla propria pagina Facebook ha scritto: "Ti ho conosciuto al pub Savioli, nelle domeniche pomeriggio dell’eta della spensieratezza e ho continuato a stimarti fino ad oggi - è il ricordo dell'assessore - Sei sempre stato un punto di riferimento per la nostra città. È con grande dolore che ti invio quest’ultimo saluto. Che la terra ti sia lieve". Tonti è scomparso martedì. "Un pezzo di cuore e un pezzo di Riccione, ti abbiamo voluto bene", è il ricordo del consorzio Viale Ceccarini.