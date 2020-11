La casa residenza per anziani di Novafeltria diventa hotel Covid

Attualità

Novafeltria

| 13:08 - 18 Novembre 2020

Cra di Novafeltria.



Dopo la CRA di via Ovidio di Rimini, anche quella di Novafeltria, con i suoi 29 posti, è stata messa a disposizione dei pazienti colpiti dal nuovo coronavirus e dimessi dagli ospedali, in attesa della negativizzazione dei tamponi, come previsto dai protocolli, ma che per vari motivi non possono fare rientro presso le proprie abitazioni. E’ con questo spirito di massima collaborazione che il Distretto Socio Sanitario di Rimini ha ritenuto giusto accogliere la richiesta della Ausl Romagna e autorizzare l’utilizzo di queste strutture a favore dei cittadini di tutto il territorio provinciale, iniziativa questa che andrà sicuramente ad alleggerire il carico di lavoro cui sono sottoposti gli ospedali in questa fase emergenziale.