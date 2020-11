Cattolica: ecco il progetto definitivo del nuovo palazzetto dello sport

Attualità

Cattolica

18 Novembre 2020



La giunta comunale di Cattolica ha approvato ieri (martedì 17 novembre) il progetto del nuovo palazzetto dello sport che sorgerà all'interno del Vgs, nell'area ex bowling. L'elaborato è stato redatto dalla società bolognese Mynd Ingegneria, con sede a Pianoro. L'obiettivo dichiarato dell'amministrazione comunale è sbloccare il cantiere dopo l'estate 2021, con l'affidamento dei lavori entro fine maggio. È intenzione dell'amministrazione comunale, dopo il conseguimento delle risorse, procedere celermente all'acquisizione dei pareri previsti dalle legge. Per abbreviare ulteriormente le tempistiche, si andrà a gara tramite appalto integrato permettendo di individuare la società che si occuperà della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in una unica procedura. Il valore dell'intervento è quantificato in 2,7 milioni di euro.



IL NUOVO PALAZZETTO Per le caratteristiche costruttive e gli spazi disponibili, dopo le opere di trasformazione e finitura, il nuovo palazzetto sarà omologabile per discipline quali pallavolo (serie A2 Maschile e serie A1 Femminile), pallacanestro (serie B Maschile), ed a livello agonistico per ginnastica artistica e ritmica, arti marziali e pugilato. La superficie da gioco principale è pari a circa 1150 mq, con un’altezza utile interna di 9 metri. Due tribune telescopiche da oltre 1000 posti a sedere per la pallavolo e 552 posti per la pallacanestro. Particolare attenzione alla fruizione da parte delle persone con diversabilità, sia spettatori che atleti, con percorsi, servizi, attrezzature e posti a sedere dedicati per la completa accessibilità. Il palazzetto si presta anche eventi di natura diversa, in tal senso sono state previste soluzioni funzionali alla migliore acustica all'interno dell'impianto. Previsti impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad alta efficienza per evitare il dispendio energetico e contenere i costi di gestione.