Calcio D, il campionato Juniores sospeso fino al 5 dicembre

Sport

Rimini

| 21:21 - 17 Novembre 2020

Rimini FC rende noto che, così come comunicato dal Dipartimento Interregionale, la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 ( C.U. n. 12 del 29/10/2020 ) è prorogata fino al turno programmato per il giorno 05/12/2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.

RECUPERI Correggese - Mezzolara in programma domenica 22 novembre e valida per il recupero della 4^ giornata del Girone D del campionato di Serie D slitta a data da destinarsi. Intanto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: "Noi non ci siamo mai abbattuti e abbiamo provato a dare sempre delle risposte: abbiamo sì bloccato delle partite, ma proveremo ora anche ad allineare tutti i gironi con le partite di recupero. Poi il campionato, quando riprenderà, lo farà con le condizioni normali. Tra mercoledì e domenica avremo alcuni recuperi: non tutti, ma stiamo facendo il massimo. Stiamo provando a portare avanti i campionati di vertice, la D, l'Eccellenza e la Promozione, ma abbiamo bisogno di concretezza. Cosa che finora non c'è stata: l'ultima volta che ho parlato direttamente col ministro Spadafora è stata a maggio, poi ci sono sempre state comunicazioni mediante il presidente federale Gravina. Io poi lo vedo in Parlamento, ma è un'altra cosa...".