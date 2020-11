Centro Meteo Emilia Romagna cerca nuovi soci: ecco come aderire

Attualità

Rimini

| 17:15 - 17 Novembre 2020

Staff di Centro Meteo Emilia Romagna.

Centro Meteo Emilia Romagna cerca nuovi soci. "Diventare socio significa credere fortemente nella nostra realtà, sostenendone quindi i progetti, accedendo a iniziative e benefici riservati ed entrare a far parte della nostra community", scrive l'organizzazione di volontariato in una nota. In programma per i soci la partecipazione a mini corsi di meteorologia, seminari e webinar a loro riservati. "Inoltre realizzeremo un canale Telegram in cui i soci potranno essere in contatto diretto con noi e ci saranno altri benefici e alcune scontistiche". Tutti i dettagli QUI.