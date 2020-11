Rimini, è nata l'associazione Sarà: laboratorio civico su temi a 360 gradi

Attualità

Rimini

| 16:12 - 17 Novembre 2020

Associazione Sarà - Rimini al futuro.

E' nata una nuova associazione culturale sul territorio riminese: "Sarà - Rimini al futuro", il cui presidente è Moreno Maresi, avvocato molto noto in città anche per il ruolo di vicepresidente di Rinascita Basket Rimini. L'associazione, i cui membri hanno un'età media di circa 30 anni, vuole essere un vero laboratorio civico, impegnato su temi quali l'ambiente, la digitalizzazione, la riorganizzazione dei servizi, il recupero di spazi degradati, ma anche cultura e intrattenimento, nuova solidarietà, sport e benessere. «Quello che facciamo non è in previsione delle amministrative del 2021, ma sul lungo periodo», spiega Greta Ioli, che ricopre il ruolo di segretario dell'associazione, ricordando le parole del prsidente Maresi: «Qui non c'è l'idea di qualcuno che si candida, c'è l'idea di qualcuno che vuole impegnarsi per la propria città, per il territorio».