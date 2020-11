Rimini: Stadio Dedicato a Rino Zangheri

Attualità

Rimini

| 15:23 - 17 Novembre 2020

Stadio dei Pirati, ecco come sarà: il rendering del Comune di Rimini.

Si sa ormai che lo sport, e il calcio in particolare, è una delle passioni più grandi di tutti gli italiani e, se siete interessati anche alle scommesse sportive, a questo sito potrete trovare interessanti codici promozionali a disposizione degli utenti.

Inoltre, il sito web non solo illustra le offerte più famose del bookmaker, ma spiega anche come utilizzarle. Tuttavia, oltre alla capacità di appassionare milioni di persone, una delle caratteristiche migliori dello sport è quella di dedicare molte strutture importanti dove si disputano le gare a personaggi che hanno fatto la storia di determinate discipline.

Questo è il caso di Rimini, città che ha da poco intitolato lo ‘Stadio dei Pirati’ a Rino Zangheri, una figura famosa sia nel baseball riminese, che in quello italiano.

Chi È Rino Zangheri?

Con 13 scudetti e tre Coppe Campioni, Rino Zangheri, la storica figura del Baseball Rimini, era spesso semplicemente conosciuto con l’appellativo di ‘Pres’. La sua storia inizia nel 1973, quando Giorgio Palaretti lo porta nella società, segnando il passaggio del Baseball Rimini da semplice volontariato a una vera e propria società professionistica.

Subito dopo, Zangheri non solo porta al Rimini il suo primo scudetto, ma anche uno stadio nuovo, la prima Coppa Campioni, e dei mondiali con un numero di spettatori mai visto prima.

Grazie alla presidenza durata 45 anni, Rino Zangheri riesce ad alzare di molto il livello dei giocatori di baseball italiani, così come a portare nel bel paese quelli che sono alcuni dei giocatori stranieri più talentuosi in assoluto.

Sacrifici e passione caratterizzano il percorso di Rino, amato sia dai giocatori che dai tifosi per le sue tipiche pacche sulla spalla e l’entusiasmo con cui riusciva a motivare i suoi ragazzi dopo ogni sconfitta.

È proprio a lui che è stato deciso di dedicare lo stadio dei Pirati in via Monaco su cui il comune della città di Rimini sta preparando un progetto per rivalorizzare la struttura.

Lo Stadio Dei Pirati

La riqualificazione strutturale per lo stadio che viene usato dallo Junior Baseball Rimini chiama per un investimento da oltre 200mila euro da parte del comune sia per adeguare a nuova funzione i luoghi presenti sotto la tribuna centrale, sia per modernizzare l’aspetto esteriore della struttura. Più nel dettaglio, l’intervento riguarderà gli spogliatoi, i quali devono essere adeguati alle regole date dai CONI, oltre che essere rivisti dal punto di vista dell’efficacia energetica.

Oltre agli spogliatoi, i lavori sugli impianti energetici modificheranno anche l’area degli uffici, e le sale dedicate alle riunioni e alla stampa.

Uno dei più grandi cambiamenti dedicati a Rino Zangheri sarà però la creazione di una “Hall of Fame”, ovvero una specie di museo dove sarà raccontata e rappresentata la storia del baseball riminese, includendo i ben 13 scudetti vinti con Zangheri alla presidenza.

Infine, sono anche previsti degli interventi dedicati al campo da gioco e agli impianti elettrici, oltre che una riverniciatura dell’esterno dello stadio che utilizzerà i colori tipici della società riminese, ossia il nero e l’arancione.