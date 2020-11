Santarcangelo 'a caccia' di finanziamenti europei e statali: nominato un esperto

| 14:44 - 17 Novembre 2020



Il comune di Santarcangelo ha nominato l'esperto in ricerca e monitoraggio di finanziamenti europei, nazionali, regionali e locali. La scelta, al termine della procedura selettiva per titoli e al termine dei colloqui, è caduta su Valeria Rossi, laureata in “Scienze Internazionali e diplomatiche” e in “Economia e politica dell’integrazione europea” presso l’Università di Bologna sede di Forlì, con il massimo dei voti. Fra le varie esperienze professionali, ha ricoperto incarichi presso l’Ufficio Europa dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna e presso il servizio Pianificazione strategica e progetti integrati comunali, nazionali ed europei del Comune di Cesena e dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Soddisfatto il sindaco Alice Parma: «È la prima volta che nell’organico del Comune di Santarcangelo entra a far parte una professionalità specifica per intercettare fondi regionali, statali e europei».



Nel frattempo si è concluso anche il concorso organizzato dal Comune di Ravenna con il quale l’amministrazione comunale si è convenzionata per la copertura di tre posti da istruttore amministrativo presso i Servizi al Cittadino in sostituzione di personale che a breve andrà in pensione. «Stiamo procedendo anche per la sostituzione del personale in quiescenza nonché per rinforzare alcuni servizi in un quadro organico che punta a migliorare la qualità dei servizi prestati a cittadini e imprese grazie anche a un sempre maggiore utilizzo delle nuove tecnologie», chiosa il sindaco.