Mercato di Bellaria si svolgerà regolarmente con modalità anti Covid-19

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:33 - 17 Novembre 2020

Mercato di Bellaria Igea Marina (foto di Alessia Bocchini).

E’ stato definito per la giornata di domani (mercoledì 18 novembre) e per i due mercoledì successivi (25 novembre e 2 dicembre) lo svolgimento in forma e con modalità straordinarie del mercato settimanale di Bellaria: "un provvedimento fortemente voluto, con l’obiettivo di far convivere il pieno e rigoroso rispetto delle misure vigenti, ed il sostegno alle attività che settimanalmente esercitano lungo le strade che circondano la residenza comunale", spiega l'amministrazione comunale in una nota.



Il mercato si svolgerà nella consueta collocazione, tra via Caduti per la Libertà, via De Gasperi e via Don Milani, dalle 8.00 alle 13.00: presenti tutti gli stand, dal settore alimentare alle altre merceologie di prodotti. L’area sarà perimetrata, con la creazione di varchi di accesso e di uscita: l’ingresso e la fruizione del mercato saranno strettamente vincolati al rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, dall’uso della mascherina all’igienizzazione delle mani in prossimità di ogni banco del mercato.



Sarà presente apposito servizio di sorveglianza, che assicurerà il rispetto delle misure previste dal protocollo dedicato al commercio su aree pubbliche; si anticipa infine sin da ora che analogo provvedimento è previsto per il mercato settimanale di Igea Marina in programma venerdì.