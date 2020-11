La sede è chiusa per lavori, l'ufficio postale si sposta nell’arena del Supercinema

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:27 - 17 Novembre 2020

L’Amministrazione comunale ha infatti concesso l’autorizzazione per l’occupazione dello spazio che si affaccia sul parco del Campo della Fiera per alcuni mesi, esattamente fino al 23 aprile 2021, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’ufficio di piazza Marconi.



L’autorizzazione concessa dal Comune non prevede l’occupazione del parcheggio di piazza Marconi che rimarrà pertanto utilizzabile regolarmente, salvo nei giorni di montaggio e smontaggio della struttura provvisoria per lo spazio di manovra degli automezzi. A ridosso dell’edificio delle poste è invece prevista un’area adibita a cantiere.



L’entrata in funzione dell’ufficio sostitutivo provvisorio sarà comunicata da Poste Italiane alcuni giorni prima del trasferimento