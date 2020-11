TITANKA! aiuta i commercianti con il servizio delivery Mr DELLY

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:19 - 17 Novembre 2020

Servizio delivery.

Per far fronte al delicato momento che stanno affrontando tanti commercianti, TITANKA! (web company attiva da 20 anni) ha progettato e messo a punto Mr DELLY® - il TUO servizio delivery, concepito per sopperire al mancato business del momento e aumentarlo in quello "ordinario".

I ristoratori, i gestori di pub, gelaterie e pasticcerie o i titolari di qualunque negozio al dettaglio sanno perfettamente che la consegna a domicilio o il ritiro nel punto vendita oggi, e negli anni a venire, non è più un’opzione ma una vera e propria esigenza di mercato.

Con la chiusura anticipata di molte attività l'unica modalità di business proficua è continuare a gestire la propria attività integrando (o convertendo) gli ordini in presenza con la consegna a domicilio.

Il servizio Mr DELLY® offre proprio questo: crea in pochi passaggi la vetrina prodotti rendendoli immediatamente accessibili su un minisito personalizzato, i clienti con estrema semplicità potranno ordinare online e attendere la consegna dei prodotti selezionati.

Considerando la stretta economica che interesserà tutto il paese nel prossimo futuro, TITANKA! ha deciso di regalare 2 mesi di prova gratuita del servizio Mr DELLY® a tutti gli imprenditori interessati. In questo modo i commercianti potranno integrare gratuitamente gli ordini online al business abituale, con la speranza che sia per tutti un lasso di tempo sufficiente per uscire indenni dalla situazione e affrontare il futuro con rinnovato ottimismo.

La promozione è valida fino al 31/12/2020. Tutte le informazioni sul funzionamento e le condizioni del servizio sono pubblicate sul sito www.mrdelly.com

✅ Aumenta le vendite

✅ Fidelizza i tuoi clienti

✅ Evita le commissioni

✅ Risparmia tempo

Per richiedere 2 mesi di prova gratuita: www.mrdelly.com