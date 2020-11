Truffa della mascherine durante il lockdown: farmacista di Riccione perde 2000 euro

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:48 - 17 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Scoperti i responsabili di un caso di truffa delle mascherine. Nella fattispecie, durante il lockdown della scorsa primavera, due persone proposero a un farmacista di Riccione l'acquisto di 5000 mascherine chirurgiche al prezzo di duemila euro, in un periodo in cui questo dispositivo di protezione individuale era praticamente introvabile. Il farmacista pagò i 2000 euro tramite bonifico, senza mai ricevere nulla, e fu costretto così a sporgere denuncia. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di risalire a un 38enne sammarinese e a un 45enne riminese, che risultano ora indagati per il reato di truffa.