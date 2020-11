Calcio C, Leonardo Colucci è il favorito per la panchina del Ravenna

Sport

Ravenna

14:17 - 17 Novembre 2020

Leonardo Colucci.



Manca la conferma ufficiale, ma molto probabilmente sarà Leonardo Colucci, classe 1972 nativo di Cerignola, il nuovo allenatore del Ravenna. E' lui il candidato numero uno a prendere il posto di Beppe Magi,esonerato all’indomani del pesante ko di Cesena.

Nell’ultima stagione Colucci è rmasto fermo, in quella precedente ha guidato la Vis Pesaro neopromossa in Serie C con cui ha ottenuto un quindicesimo posto. E’ stato vice di Marco Giampaolo al Cesena all’inizio della sua carriera (2011) e nel settore giovanile del Bologna, poi alla Reggiana e al Pordenone. Colucci era in ballottaggio con Oscar Brevi, Massimo Gadda e Gianluca Atzori. Da giocatore Colucci era un centrocampista (ha giocato, tra le altre squadre, nel Bologna).

Seguiranno aggiornamenti