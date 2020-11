Parole Controtempo continua online: prossimo evento con Nuccio Ordine

Eventi

Nuovo appuntamento online con la rassegna "Parole Controtempo", venerdi 20 novembre alle 21 Nuccio Odine si concentrerà la sua attenzione sulla parola "solidarietà", valore che sembra dimenticato nella brutalità dell'attuale situazione sociale.



Nuccio Ordine è un letterato italiano, professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università della Calabria, noto in ambito internazionale per i suoi vivaci interessi per la filosofia italiana e gli studi su Giordano Bruno e sul Rinascimento. Il Presidente della Repubblica lo ha nominato Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Collabora alle pagine culturali del Corriere della Sera e a Sette. I suoi libri sono stati tradotti in numerose lingue tra cui cinese, giapponese e russO. Tra le sue numerose opere si segnalano: La cabala dell'asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno; L'utilità dell'inutile. Manifesto. Con un saggio di Abraham Flexner; Classici per la vita - Una piccola biblioteca ideale; gli uomini non sono isole : i classici ci aiutano a vivere.