Calcio C, il Ravenna esonera mister Beppe Magi

Il tecnico Beppe Magi.

La sconfitta di Cesena nel derby è costa caro al tecnico del Ravenna Beppe Magi. Il club romagnolo ha comunicato in serata di averlo sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La Società desidera ringraziare sinceramente il tecnico per la profonda dedizione e l’instancabile impegno profusi, affrontando una sfida complessa quale guidare la squadra in una stagione ricca di difficoltà e di incognite come quella in corso. Dal primo, all’ultimo giorno di lavoro, non sono mai mancate le doti umane, le competenze professionali e la volontà di dare il massimo alla causa giallorossa. Il Ravenna FC augura a mister Mag le migliori fortune per il proseguimento di una carriera che auspichiamo ricca di soddisfazioni sportive e personali. Come sostituti si parla di Brevi e Colucci

Magi, classe 1971, è molto conosciuto in Romagna per la sua militanza da calciatore nel Riccione, nel Cattolica (vinto il campionato di Eccellenza), nel Santarcangelo e nel Misano (Eccellenza) a fine carriera. Nativo di Pesaro, Magi vive a Gabicce. Da allenatore ha guidato in serie D con successo Maceratese e Gubbio vincendo il campionato mentre col Pesaro perse la finale playoff nella sfida contro Maceratese. In C, Magi ha guidato senza fortuna anche Bassano e Samb (due esoneri).

Il Ravenna giocherà domenica prossima al Benelli contro la Sambenedettese.