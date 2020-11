Gendarme San Marino sotto indagine per maltrattamenti

Cronaca

Un gendarme è sotto indagine a San Marino per maltrattamenti in famiglia, denunciato dall'ex moglie e l'Unione Donne Sammarinesi (Uds) ne chiede il processo e il licenziamento. Si tratta di un'indagine scattata su denuncia di parte e che riguarderebbe le condotte violente di un militare della Gendarmeria sammarinese accusato all'ex compagna di violenza fisica e psicologica anche sulla figlia. Attualmente, come prevede la legge, gli è stata sequestrata l'arma dalla magistratura. "Sollecitiamo il giudice e il Tribunale ad emettere in tempi brevissimi una sentenza esemplare e al Comandante del Corpo della Gendarmeria di provvedere, a sentenza emessa, al suo immediato licenziamento per giusta causa con l'aggravante del ruolo ricoperto dall'uomo", chiedono a questo punto dall'Uds.