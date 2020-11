Rimini: cessa l'allerta smog, si ritorna a circolare normalmente

Attualità

Rimini

| 14:17 - 16 Novembre 2020

Si ritorna a circolare normalmente.

A partire da domani, martedì 17 novembre, cessano nel comune di Rimini le misure emergenziali attivate in data 12 novembre 2020. Nel bollettino Arpae di oggi infatti non si riscontrano più le condizioni necessarie all’attivazione dell’allerta. Ricordiamo che con il prossimo bollettino, previsto per giovedì 19 novembre, Arpae comunicherà l'eventuale mantenimento a una situazione di normalità o il l’eventuale nuova allerta.



Il testo integrale dell'Ordinanza Sindacale, contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui seguenti siti internet: www.comune.rimini.it o www.liberiamolaria.it.



Sul sito www.liberiamolaria.it sono pubblicati inoltre tutti i dati relativi alle polveri sottili Pm 10 e il Piano Aria Integrato Regionale 2020.