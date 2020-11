Covid San Marino: effettuati 16 tamponi, nessun nuovo caso

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:03 - 16 Novembre 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 16 novembre.

La seconda ondata pandemica (dal 1° luglio) registra 328 casi positivi (di cui 314 residenti e 14 frontalieri o altri non residenti); 247 sono guariti (di cui 237 residenti e 10 frontalieri o altri non residenti); non ci sono deceduti.



I contagiati totali sono 575 (di cui 551 residenti e 24 frontalieri o altri non residenti).

Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri (15 novembre) è di 1.290, di cui: 328 positivi, 42 decessi e 920 guariti.

Fra le persone positive, ad oggi, 15 risultano ricoverate in Ospedale, di cui: 13 si trovano nel reparto Covid e stanze di isolamento in Medicina e 2 in Terapia Intensiva.

Infine, 313 sono le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.



Al 15 novembre sono stati eseguiti 13.461 tamponi. Le persone in quarantena domiciliare sono 223, tra cui 2 operatori sanitari.