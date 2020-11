Tennis, Federico Bertuccioli in semifinale nel torneo di Padova

Sport

13:11 - 16 Novembre 2020

Federico Bertuccioli.



Federico Bertuccioli sta recitando un ruolo da protagonista nell’importante torneo nazionale Open del Team 2001 Acquaviva di Padova.

Il 2.3 pesarese allievo della Galimberti Tennis Academy ha esordito superando con un doppio 7-5 il 2.4 Christian Felline, poi si è imposto per 7-5 6-4 sul pari classificato Marco Brigida (numero 15 del seeding), negli ottavi ha beneficiato del forfait del rientrante 2.1 Matteo Donati (secondo favorito del tabellone) e nei quarti ha eliminato con il punteggio di 6-3 4-6 7-5 il 2.3 Tommaso Gabrieli, accreditato della settima testa di serie. Bertuccioli, a metà settembre vincitore del torneo Open della Coopesaro Tennis, il 9° memorial “Augusto Gabellini”, per un posto in finale sfida dunque il 2.1 Stefano Baldoni, numero 3 del seeding.

Sui campi veneti si sono ben comportati anche altri allievi di Giorgio Galimberti. Il 2.4 Jerome Antony Eric Turchi ha sconfitto nel 4° turno per 6-2 7-5 il 2.3 Manfred Fellin, testa di serie numero 17, poi si è ripetuto ai danni del 2.3 Riccardo Mascarin (7-5 6-1), numero 16 del tabellone, prima di cedere dopo una gran battaglia per 3-6 6-2 7-6 (3) al 2.1 Marco Speronello, primo favorito del torneo.

Ha inanellato alcuni “positivi” anche il 2.7 Andrea Del Federico, new entry in casa Galimberti Tennis Academy. Il 20enne pescarese si è fatto largo nel main draw mettendo in fila uno dopo l’altro il pari classificato Riccardo Campagnola per 6-4 6-1, il 2.5 Jacopo Landini per 6-2 6-1, al 3° turno il 2.6 Giovanni Boco per 6-1 6-2 e al 4° il 2.4 Alessandro Cicconi, venendo stoppato di misura, per 3-6 6-2 7-6 (6), dal 2.4 Nicola Vidal.



