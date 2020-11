La federazione sammarinese Golf Pitch&Putt entra nell'associazione europea

Sport

12:24 - 16 Novembre 2020

Emanuele Vannucci.



La Federazione Sammarinese "Golf Pitch&Putt" annuncia l'ingresso ufficiale nell'EGA (European Golf Association). Il sodalizio ha maturato i requisiti di adesione in un percorso che ha visto sviluppare l'impiantistica e crescere il numero di tesserati e del movimento giovanile, come elementi principali per l'accoglimento della richiesta inoltrata lo scorso anno.



L'EGA è l'organizzazione internazionale europea che sovrintende il movimento golfistico anche relativamente all'organizzazione delle competizioni continentali e si occupa degli aggiornamenti di carattere normativo e a livello di regolamenti. Ne fanno parte tutte le maggiori realtà del vecchio continente e San Marino si onora di entrare in questo organismo qualificato e autorevole.

La prospettiva è ora l'auspicio di poter organizzare una prima competizione europea nel 2021 quando verrà inaugurato il nuovo impianto di pitch & putt in via di realizzazione in località Ca' Montanaro.



"Esprimiamo soddisfazione - dice il presidente Emanuele Vannucci – per il lavoro portato avanti dai dirigenti della nostra federazione, con l'impegno e la volontà di compiere questo ulteriore passo di qualificazione. Il nuovo impianto ci consentirà di organizzare gare internazionali di pitch & putt a San Marino, alle quali stiamo già lavorando tenendo conto del periodo condizionato dalla pandermia. Siamo particolarmente onorati di aver ricevuto le felicitazioni delle Federazioni degli altri Piccoli Stati. In particolare, con Andorra stiamo pensando di organizzare proprio a San Marino, possibilmente nel 2022, il primo campionato europeo di pitch & putt dei Piccoli Stati. Riteniamo questa una strada importante non soltanto per lo sviluppo sportivo della disciplina, ma come opportunità per le ricadute turistiche ed economiche nel nostro Paese".