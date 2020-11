L’agricoltura oltre il Covid, webinar sul futuro e dati 2020 di ciascuna provincia

Attualità

Rimini

| 11:50 - 16 Novembre 2020

Agricoltura.

Si terrà quest'anno in modalità webinar il tradizionale convegno di presentazione dell'Annata agraria di Cia Romagna. Appuntamento domani (martedì 17 novembre) alle 16.30 sulla pagina Youtube di Cia Emilia-Romagna con l'illustrazione dei dati dell'edizione 2020 e gli interventi di approfondimento sul tema “L’agricoltura di domani, oltre il Covid, verso il Green Deal”. Il webinar sarà aperto dai saluti del presidente di Cia Romagna, Danilo Misirocchi, e del direttore Mirco Bagnari.



Seguiranno l'intervento di Pierluigi Randi, vicepresidente associazione Meteorologi professionisti e tecnico meteorologo certificato di Meteocenter, che ripercorrerà l'andamento climatico 2020, e la sintetica presentazione dell’andamento dell’agricoltura in Romagna nell'anno che si sta concludendo, affidata a Lucia Betti, ufficio stampa Cia Romagna.



A Denis Pantini, responsabile agroalimentare di Nomisma, il compito di riflettere sui nuovi scenari evolutivi per l’agricoltura italiana e romagnola derivati dall’impatto dell’emergenza Covid-19, e in vista anche dei nuovi obiettivi green dell’Unione europea. Si parlerà di consumi, export, economia regionale e produzione romagnola.



Dopo un saluto di Cristiano Fini, presidente Cia Emilia-Romagna, interverrà il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Al presidente di Cia nazionale, Secondo Scanavino, saranno affidate le conclusioni dei lavori.



La versione integrale dell'Annata agraria 2020, con informazioni e previsioni sui comparti e sulle colture del ravennate, forlivese-cesenate e riminese, sarà online sul sito di Cia Romagna.