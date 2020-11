Gruppo Celli si allarga grazie all'acquisizione dell'inglese T&J installations Ltd

Attualità

Il Gruppo Celli che da San Giovanni in Marignano si è affermato quale leader nella realizzazione e commercializzazione di impianti e accessori per la spillatura di bevande, ha completato l’acquisizione del capitale totale di T&J Installations Ltd grazie alla sua controllata inglese. In questo modo Celli rafforza la sua posizione nel Regno Unito dove vanta già tre stabilimenti produttivi, oltre che nel mercato dei servizi dove completa lo sviluppo di un centro di eccellenza e innovazione per i servizi sul campo.



Il piano di integrazione che prevede la digitalizzazione e l’efficientamento di tutti i processi aziendali, il mantenimento delle risorse chiave e un programma di sviluppo commerciale volto a raddoppiare il fatturato della divisione nei prossimi anni. Adalberto Pizzi, direttore della divisione Asset management, commenta: "Saremo in grado quindi di portare sul mercato inglese soluzioni innovative nella gestione degli impianti dei nostri clienti, garantendo una riduzione dei costi di gestione e il pieno controllo dei livelli di servizio".