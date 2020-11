Pulizia delle condotte dell'acqua pubblica, acqua rossa o torbida ma potabile a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:05 - 16 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Da martedì 17 a giovedì 19 novembre dalle 22 alle 4 saranno eseguite alcune perazioni di flussaggio (pulizia aria-acqua delle condotte idriche) nel Comune di Bellaria-Igea Marina nelle vie Fabio Filzi, Urbinati, Gagliani, Ravenna, E. Mantan, Pinzon Dei Saraceni, Uso, Rubicone, Cristoforo Colombo, Alfredo Panzini, Asiago, Bolzano, Cherso, Pisino, Cuneo, Asti, Novara e Piazzale Kennedy.



Durante l'esecuzione delle operazioni potranno verificarsi temporanei abbassamenti della pressione idrica e fenomeni di acqua rossa o lievemente torbida, che non ne pregiudicano comunque la potabilità. In questa fase le utenze delle zone interessate dagli interventi saranno preavvisate giorno per giorno con sms per gli utenti registrati e con avviso acustico tramite altoparlante.



Con la rimozione dei residui naturali che si trovano all'interno delle condotte idriche,l’azienda intende garantire una ulteriore qualità dell'acqua di rete, migliorandone le proprietà organolettiche quali limpidezza, sapore e odore.